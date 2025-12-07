Pablo Pagis matchhjälte för Lorient mot Lyon

Lorient vann med 1–0 mot Lyon

Pablo Pagis matchvinnare för Lorient

Andra raka segern för Lorient

Lorient vann med 1–0 (1–0) hemma mot Lyon i Ligue 1 herr. Matchens enda mål stod Pablo Pagis för i första halvleken.

Lorient–Lyon – mål för mål

Lorient har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lyon har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–4 i målskillnad. Förlusten var Lyons fjärde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Lorient nu ligger på 13:e plats i tabellen. Lyon är på femte plats. Noteras kan att Lorient sedan den 22 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 12 april på Groupama Stadium.

I nästa match, söndag 14 december möter Lorient Strasbourg borta på Stade de la Meinau 17.15 medan Lyon spelar hemma mot Le Havre 15.00.

Lorient–Lyon 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir

Mål: 1–0 (39) Pablo Pagis.

Varningar, Lorient: Laurent Abergel, Sambou Soumano. Lyon: Ainsley Maitland-Niles.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lorient: 2-2-1

Lyon: 1-2-2

Nästa match:

Lorient: RC Strasbourg Alsace, borta, 14 december

Lyon: AC Le Havre, hemma, 14 december