Pablo poängräddare för Gil Vicente – på övertid mot Rio Ave

2–2 mellan Gil Vicente och Rio Ave

Pablo kvitterade på stopptid

Arouca nästa motstånd för Gil Vicente

Gil Vicente gick mot förlust i lördagens match mot Rio Ave i Primeira Liga herr på Municipal de Barcelos. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Pablo till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Gil Vicente.

Gil Vicente–Rio Ave – mål för mål

Gil Vicente tog ledningen i 39:e minuten genom Murilo.

Rio Ave kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Andre Luiz.

Laget tog ledningen i 66:e minuten.

Kvitteringen kom på övertid när Pablo slog till och gjorde mål för Gil Vicente. 2–2-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj på Estadio dos Arcos.

Söndag 28 december spelar Gil Vicente borta mot Arouca 17.30 och Rio Ave mot Sporting Lissabon borta 22.30 på Estadio Jose Alvalade.

Gil Vicente–Rio Ave 2–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Municipal de Barcelos

Mål: 1–0 (39) Murilo, 1–1 (41) Andre Luiz, 1–2 (66) Självmål, 2–2 (90) Pablo.

Varningar, Gil Vicente: Rodrigo Rodrigues, Joelson Fernandes, Hevertton Santos. Rio Ave: Jonathan Panzo, Cezary Miszta, Clayton, Tamas Nikitscher.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 0-4-1

Rio Ave: 1-3-1

Nästa match:

Gil Vicente: Arouca, borta, 28 december 17.30

Rio Ave: Sporting Lissabon, borta, 28 december 22.30