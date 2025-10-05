Pacha gjorde avgörande målet för Rayo Vallecano mot Real Sociedad

Rayo Vallecano vann med 1–0 mot Real Sociedad

Pacha avgjorde för Rayo Vallecano

Andra raka förlusten för Real Sociedad

Rayo Vallecano vann med 1–0 på bortaplan mot Real Sociedad i La Liga. Pacha gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Levante nästa för Rayo Vallecano

Real Sociedad har en vinst och fyra förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rayo Vallecano har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Real Sociedad ligger på 19:e plats medan Rayo Vallecano är på 14:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Rayo Vallecano som så sent som den 4 oktober låg på 19:e plats.

Den 19 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Levante. Lagen möts söndag 19 oktober 18.30 på Ciutat de València.

Real Sociedad–Rayo Vallecano 0–1 (0–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 0–1 (84) Pacha.

Varningar, Real Sociedad: Carlos Soler. Rayo Vallecano: Isi Palazon, Florian Lejeune.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 1-0-4

Rayo Vallecano: 1-1-3

Nästa match:

Rayo Vallecano: UD Levante, borta, 19 oktober