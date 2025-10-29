Paris FC hämtade i kapp underläge och kryssade mot Lyon

Oavgjort i mötet mellan Paris FC och Lyon

Vincent Marchetti kvitterade i 84:e minuten

Paris FC nu tolfte, Lyon på femte plats

I halvtid ledde Lyon matchen på bortaplan i Ligue 1 herr mot Paris FC med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Paris FC in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 3–3.

Paris FC–Lyon – mål för mål

Corentin Tolisso gjorde 1–0 till Lyon efter bara fem minuter. Direkt efter pausen ökade Pavel Sulc Lyons ledning.

Pavel Sulc fick utdelning återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Lyon.

I den 61:a minuten fick Lyon Abner utvisad.

Bara sju minuter senare var det Adama Camara som såg till att Paris FC reducerade till 1–3.

Paris FC reducerade igen i 77:e minuten genom Ilan Kebbal.

Vincent Marchetti såg med sex minuter kvar att spela till att Paris FC kvitterade. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var Paris FC:s andra oavgjorda match den här säsongen.

Paris FC ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Lyon ligger på femte plats.

Lagen möts igen 8 mars på Groupama Stadium.

Nästa motstånd för Paris FC är Monaco. Lagen möts lördag 1 november 19.00 på Stade Louis II. Lyon tar sig an Brest borta söndag 2 november 20.45.

Paris FC–Lyon 3–3 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Sebastien Charlety

Mål: 0–1 (5) Corentin Tolisso, 0–2 (51) Pavel Sulc, 0–3 (58) Pavel Sulc, 1–3 (65) Adama Camara, 2–3 (77) Ilan Kebbal, 3–3 (84) Vincent Marchetti.

Varningar, Paris FC: Samir Chergui, Moustapha Mbow, Adama Camara, Thibault De Smet, Pierre Lees Melou.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Paris FC: 1-2-2

Lyon: 2-1-2

Nästa match:

Paris FC: AS Monaco, borta, 1 november

Lyon: Brest, borta, 2 november