Parma besegrade Torino med knapp marginal

Parma vann med 2–1 mot Torino

Parmas avgörande i 72:a minuten.

Mateo Pellegrino gjorde två mål för Parma

Det blev en uddamålsseger för Parma i matchen mot Torino i Serie A på måndagen. Laget vann med 2–1 (1–0) hemma. Mateo Pellegrino blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 72 minuter.

Parma–Torino – mål för mål

Parma tog ledningen i 36:e minuten, genom Mateo Pellegrino på straff. Direkt efter pausen nätade Cyril Ngonge framspelad av Niels Nkounkou och kvitterade för Torino.

I den 72:a minuten avgjorde Mateo Pellegrino matchen på pass av Emanuele Valeri.

Det här betyder att Parma nu ligger på 14:e plats i tabellen och Torino är på 15:e plats.

Lagen möts på nytt den 15 mars.

Nästa motstånd för Parma är Lecce. Torino tar sig an Lazio borta. Båda matcherna spelas lördag 4 oktober 15.00.

Parma–Torino 2–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (36) Mateo Pellegrino, 1–1 (50) Cyril Ngonge (Niels Nkounkou), 2–1 (72) Mateo Pellegrino (Emanuele Valeri).

Varningar, Parma: Mateo Pellegrino, Abdoulaye Ndiaye, Enrico Del Prato. Torino: Alieu Eybi Njie, Cyril Ngonge, Niels Nkounkou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 1-2-2

Torino: 1-1-3

Nästa match:

Parma: Lecce, hemma, 4 oktober

Torino: Lazio, borta, 4 oktober