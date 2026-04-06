Patric Åslund matchhjälte för Djurgården mot GAIS
- Djurgården segrade – 1–0 mot GAIS
- Patric Åslund avgjorde för Djurgården
- GAIS nu tolfte, Djurgården på femte plats
Djurgården vann med 1–0 (0–0) borta mot GAIS i Allsvenskan. Matchens enda mål stod Patric Åslund för i andra halvleken.
GAIS–Djurgården – mål för mål
För GAIS gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Djurgården är på femte plats.
Den 13 september möts lagen återigen, då på 3Arena.
Söndag 12 april spelar GAIS borta mot Malmö FF 16.30 och Djurgården mot Kalmar hemma 14.00 på 3Arena.
GAIS–Djurgården 0–1 (0–0)
Allsvenskan, Gamla Ullevi
Mål: 0–1 (65) Patric Åslund (Oskar Fallenius).
Varningar, GAIS: William Milovanovic, Kevin Holmén. Djurgården: Leon Hien.
Nästa match:
GAIS: Malmö FF, borta, 12 april 16.30
Djurgården: Kalmar FF, hemma, 12 april 14.00
