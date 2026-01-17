Patrick Agyemang gjorde avgörande målet för Derby County mot Preston North End

Derby County vann med 1–0 mot Preston North End

Patrick Agyemang matchvinnare för Derby County

Derby Countys tionde seger

Derby County vann med 1–0 på bortaplan mot Preston North End i Championship. Matchens enda mål stod Patrick Agyemang för i andra halvleken.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Derby Countys målvakter höll nollan.

Charlton nästa för Derby County

Båda lagen har nu två vinster, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Preston North End med 6–3 och Derby County med 5–5 i målskillnad.

För Preston North End gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Derby County är på tolfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Derby County som så sent som den 13 december låg på 16:e plats.

När lagen möttes senast vann Preston med 1–0.

I nästa match möter Preston North End Hull hemma och Derby County möter Charlton borta. Båda matcherna spelas tisdag 20 januari 20.45.

Preston North End–Derby County 0–1 (0–0)

Championship, Deepdale

Mål: 0–1 (82) Patrick Agyemang (Ben Brereton Diaz).

Varningar, Preston North End: Lewis Dobbin, Jordan Thompson. Derby County: Callum Elder, David Ozoh, Liam Thompson, Bobby Clark, Ben Brereton Diaz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 2-1-2

Derby County: 2-1-2

Nästa match:

Preston North End: Hull City AFC, hemma, 20 januari 20.45

Derby County: Charlton Athletic, borta, 20 januari 20.45