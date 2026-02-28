Paulinho Boias mål räckte inte – när Nacional föll

Seger för Braga med 2–1 mot Nacional

Bragas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Bragas avgörande i 90:e minuten.

Nacional förlorade på hemmaplan i Primeira Liga herr mot Braga med 1–2 (0–1).

Rodrigo Zalazar matchvinnare för Braga

Rodrigo Zalazar slog till redan i elfte minuten och gav Braga en tidig ledning.

Paulinho Boia fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Andre Sousa och kvitterade för Nacional. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Rodrigo Zalazar återigen slog till och gjorde mål på straff för Braga. 1–2-målet blev matchens sista.

Nacional har en oavgjord och fyra förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Braga har fyra vinster och en förlust och 13–5 i målskillnad.

Resultatet innebär att Nacional ligger kvar på 14:e plats och Braga på fjärde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Nacional med 1–0.

Nästa motstånd för Nacional är Moreirense. Lagen möts lördag 7 mars 16.30 på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas.

Nacional–Braga 1–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Estadio da Madeira

Mål: 0–1 (11) Rodrigo Zalazar, 1–1 (59) Paulinho Boia (Andre Sousa), 1–2 (90) Rodrigo Zalazar.

Varningar, Nacional: Matheus Dias, Lenny Vallier. Braga: Ricardo Horta, Diego Rodrigues, Florian Grillitsch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nacional: 0-1-4

Braga: 4-0-1

Nästa match:

Nacional: Moreirense, borta, 7 mars 16.30