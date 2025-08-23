Pedro Goncalves låg bakom segern för Sporting Lissabon mot Nacional

Sporting Lissabon vann med 4–1 mot Nacional

Pedro Goncalves gjorde tre mål för Sporting Lissabon

Tredje raka segern för Sporting Lissabon

Ett hattrick stod Sporting Lissabons Pedro Goncalves för i matchen mot Nacional i Primeira Liga herr. Sporting Lissabon vann på bortaplan med 4–1 (0–1).

Sporting Lissabons Pedro Goncalves tremålsskytt

Nacional startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Leo Santos till. Direkt efter pausen gjorde Pedro Goncalves mål och kvitterade för Sporting Lissabon.

Pedro Goncalves, återigen, gav Sporting Lissabon ledningen med knappa kvarten kvar.

Först med sju minuter kvar att spela ökade Sporting Lissabon ledningen genom Conrad Harder framspelad av Pedro Goncalves.

Bara sju minuter senare var det Pedro Goncalves som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 1–4, och därmed fullbordade Pedro Goncalves sitt hattrick.

Pedro Goncalves gjorde tre mål för Sporting Lissabon och spelade dessutom fram till ett mål.

Nacional har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter tre spelade matcher. Sporting Lissabon har nio poäng.

Den 1 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Lördag 30 augusti spelar Nacional borta mot Casa Pia 16.30 och Sporting Lissabon mot Porto hemma 21.30 på Estádio José Alvalade.

Nacional–Sporting Lissabon 1–4 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio da Madeira

Mål: 1–0 (3) Leo Santos, 1–1 (53) Pedro Goncalves, 1–2 (76) Pedro Goncalves, 1–3 (83) Conrad Harder (Pedro Goncalves), 1–4 (90) Pedro Goncalves.

Varningar, Nacional: Paulinho Boia, Pablo Ruan Messias Cardozo. Sporting Lissabon: Pedro Goncalves, Ricardo Mangas.

Nästa match:

Nacional: Casa Pia, borta, 30 augusti

Sporting Lissabon: FC Porto, hemma, 30 augusti