Ludogorets kvalklart efter seger mot Niza

Ludogorets vann med 1–0 mot Niza

Petar Stanic avgjorde för Ludogorets

Seger nummer 3 för Ludogorets

Efter en bra säsong i Europa League är Ludogorets nu klart för kval. Det efter seger, 1–0 (1–0), på hemmaplan mot Niza.

Segermålet för Ludogorets stod Petar Stanic för efter 42 minuter.

Ludogorets–Niza – mål för mål

Ludogorets har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Niza har en vinst och fyra förluster och 4–9 i målskillnad.

Europa League är nu färdigspelad. Ludogorets slutar på 22:a plats och Niza på 33:e plats.

Ludogorets–Niza 1–0 (1–0)

Europa League, Huvepharma Arena

Mål: 1–0 (42) Petar Stanic (Caio Stanic).

Varningar, Ludogorets: Dinis Almeida. Niza: Brad-Hamilton Mantsounga, Kail Boudache.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ludogorets: 2-1-2

Niza: 1-0-4