Ludogorets kvalklart efter seger mot Niza
- Ludogorets vann med 1–0 mot Niza
- Petar Stanic avgjorde för Ludogorets
- Seger nummer 3 för Ludogorets
Efter en bra säsong i Europa League är Ludogorets nu klart för kval. Det efter seger, 1–0 (1–0), på hemmaplan mot Niza.
Segermålet för Ludogorets stod Petar Stanic för efter 42 minuter.
Ludogorets–Niza – mål för mål
Ludogorets har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Niza har en vinst och fyra förluster och 4–9 i målskillnad.
Europa League är nu färdigspelad. Ludogorets slutar på 22:a plats och Niza på 33:e plats.
Ludogorets–Niza 1–0 (1–0)
Europa League, Huvepharma Arena
Mål: 1–0 (42) Petar Stanic (Caio Stanic).
Varningar, Ludogorets: Dinis Almeida. Niza: Brad-Hamilton Mantsounga, Kail Boudache.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ludogorets: 2-1-2
Niza: 1-0-4
