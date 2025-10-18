Philippe Mateta räddade en poäng på övertid mot Bournemouth

Kryss mellan Crystal Palace och Bournemouth

Jean Philippe Mateta kvitterade på övertid

Arsenal blir nästa motstånd för Crystal Palace

Det såg ut att bli förlust för Crystal Palace när laget mötte Bournemouth på lördagen i Premier League på Selhurst Park. Bortalaget ledde med 2–3 i slutet av matchen. Men på övertid slog Jean Philippe Mateta till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Crystal Palace.

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Bournemouth.

Bournemouth hade ledningen i halvtid med 2–0 men i andra halvlek kom Crystal Palace mer in i matchen och fixade till slut ett oavgjort resultat.

Crystal Palace–Bournemouth – mål för mål

Eli Junior Kroupi slog till redan i sjunde minuten och gav Bournemouth ledningen.

I 38:e minuten ökade ledningen till laget 0–2 när Eli Junior Kroupi på nytt fick träff. Jean Philippe Mateta fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Crystal Palace.

I 69:e minuten nätade Jean Philippe Mateta återigen och kvitterade för Crystal Palace.

Ledningsmålet till 2–3 kom med en minut kvar att spela när Ryan Christie slog till och gjorde mål för Bournemouth.

Men Crystal Palace hann ändå med ett kvitteringsmål. Jean Philippe Mateta gjorde det på tilläggstid som med målet fullbordade sitt hattrick. 3–3-målet blev matchens sista. Målet var Jean Philippe Matetas femte i Premier League.

Det här var Crystal Palaces fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Nästa motstånd för Crystal Palace är Arsenal. Bournemouth tar sig an Nottingham Forest hemma. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 15.00.

Crystal Palace–Bournemouth 3–3 (0–2)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 0–1 (7) Eli Junior Kroupi, 0–2 (38) Eli Junior Kroupi, 1–2 (64) Jean Philippe Mateta, 2–2 (69) Jean Philippe Mateta, 2–3 (89) Ryan Christie, 3–3 (90) Jean Philippe Mateta.

Varningar, Crystal Palace: Yeremy Pino. Bournemouth: Ryan Christie, Marcos Senesi, Tyler Adams, Antoine Semenyo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 2-2-1

Bournemouth: 2-3-0

Nästa match:

Crystal Palace: Arsenal FC, borta, 26 oktober

Bournemouth: Nottingham Forest FC, hemma, 26 oktober