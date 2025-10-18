Pisa och Verona kryssade i mållös match
Publiken fick inte se några mål när Pisa tog emot Verona i Serie A. Matchen slutade mållös, 0-0.
Pisa har två oavgjorda och tre förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har tre oavgjorda och två förluster och 1–4 i målskillnad.
Lagen möts igen 8 februari.
Nästa motstånd för Verona är Cagliari. Lagen möts söndag 26 oktober 15.00.
Pisa–Verona 0–0
