Piteå vann hemma mot Kristianstad

Piteå vann med 2–0 mot Kristianstad

Amirah Iman Ali matchvinnare för Piteå

Andra raka segern för Piteå

Piteå hade ledningen i halvtid mot Kristianstad på hemmaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Damallsvenskan.

Piteå–Kristianstad – mål för mål

Piteå fick en bra start på matchen när Amirah Iman Ali nätade redan i elfte minuten. I 66:e minuten nätade Cecilia Edlund och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Piteå har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kristianstad har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Piteå på nionde plats i tabellen medan Kristianstad är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Piteå är Malmö FF. Lagen möts söndag 2 november 13.00 på Eleda Stadion. Kristianstad tar sig an Djurgården hemma lördag 1 november 13.00.

Piteå–Kristianstad 2–0 (1–0)

Damallsvenskan, LF Arena

Mål: 1–0 (11) Amirah Iman Ali, 2–0 (66) Cecilia Edlund.

Varningar, Piteå: Olivia Holm. Kristianstad: Emma Petrovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Piteå: 2-2-1

Kristianstad: 2-1-2

Nästa match:

Piteå: Malmö FF, borta, 2 november

Kristianstad: Djurgårdens IF DFF, hemma, 1 november