Piteå vann trots Växjös uppryckning

Piteå segrade – 2–1 mot Växjö

Shiho Matsubara avgjorde för Piteå

Tredje raka förlusten för Växjö

Mötet mellan Växjö och Piteå i Damallsvenskan slutade 1–2. Bortalaget Piteå hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Växjö lyfte sig i andra halvlek.

Växjö–Piteå – mål för mål

Piteå tog ledningen i 26:e minuten genom Emily Gray.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter en halvtimmes spel genom Shiho Matsubara. Reduceringen till 1–2 kom på övertid när Nellie Karlsson slog till och gjorde mål för Växjö. Men mer än så orkade Växjö inte med.

Det här var Växjös femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Piteås femte uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är Växjö på tionde plats i tabellen medan Piteå är på nionde plats.

Lördag 18 oktober 16.00 spelar Växjö borta mot Alingsås IF. Piteå möter Kristianstad hemma på LF Arena söndag 19 oktober 14.00.

Växjö–Piteå 1–2 (0–2)

Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 0–1 (26) Emily Gray, 0–2 (30) Shiho Matsubara, 1–2 (90) Nellie Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Växjö: 1-0-4

Piteå: 1-2-2

Nästa match:

Växjö: Alingsås IF FF, borta, 18 oktober

Piteå: Kristianstad DFF, hemma, 19 oktober