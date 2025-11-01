Placheta räddade en poäng på övertid mot Millwall

Kryss mellan Oxford United och Millwall

Przemyslaw Placheta kvitterade på tilläggstid

Oxford United nu 18:e, Millwall på fjärde plats

Det såg ut att bli förlust för Oxford United när laget mötte Millwall på lördagen i Championship på Kassam Stadium. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Przemyslaw Placheta till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Oxford United.

Oxford United–Millwall – mål för mål

Thierno Ballo öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav gästande Millwall en tidig ledning.

Oxford United kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Cameron Brannagan. I 66:e minuten nätade Jake Cooper och gav Millwall ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid när Przemyslaw Placheta slog till och gjorde mål för Oxford United. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Oxford Uniteds fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Oxford United ligger på 18:e plats i tabellen efter matchen medan Millwall ligger på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj.

Nästa motstånd för Oxford United är Stoke City. Millwall tar sig an Birmingham borta. Båda matcherna spelas tisdag 4 november 20.45.

Oxford United–Millwall 2–2 (1–1)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (11) Thierno Ballo, 1–1 (45) Cameron Brannagan, 1–2 (66) Jake Cooper, 2–2 (90) Przemyslaw Placheta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 2-1-2

Millwall: 4-1-0

Nästa match:

Oxford United: Stoke City FC, hemma, 4 november

Millwall: Birmingham City, borta, 4 november