Poäng för Lille – steg åt rätt håll mot Metz

Oavgjort i mötet mellan Metz och Lille

Metz nu 18:e, Lille på femte plats

Auxerre blir nästa motstånd för Metz

Lille har varit i en svacka med fyra förluster i rad i Ligue 1 herr. Men borta mot Metz bröts den tunga sviten. Det blev 0–0 i matchen på Stade Saint Symphorien och åtminstone en poäng för Lille.

Metz–Lille – mål för mål

Metz har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lille har en oavgjord och fyra förluster och 1–10 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Metz på 18:e och sista plats och Lille på femte plats.

När lagen senast möttes vann Lille med 6–1.

Nästa motstånd för Lille är Brest. Lagen möts lördag 14 februari 19.00 på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

Metz–Lille 0–0

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Varningar, Metz: Koffi Kouao. Lille: Matias Fernandez-Pardo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 0-2-3

Lille: 0-1-4

Nästa match:

Lille: Brest, hemma, 14 februari 19.00