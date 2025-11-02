Poäng för Rosengård – steg åt rätt håll mot Alingsås IF

Rosengård och Alingsås IF kryssade

Rosengård nu tolfte, Alingsås IF på 14:e plats

Piteå blir nästa motstånd för Rosengård

Rosengård har varit i en svacka med nio förluster i rad i Damallsvenskan. Men hemma mot Alingsås IF bröts den tuffa sviten. Det blev 0–0 i matchen på Malmö IP och åtminstone en poäng för Rosengård.

Det var Rosengårds 13:e match i rad utan seger.

Rosengård–Alingsås IF – mål för mål

Rosengård har en oavgjord och fyra förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alingsås IF har två oavgjorda och tre förluster och 6–14 i målskillnad. Det här var Rosengårds fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Rosengård på tolfte plats i tabellen medan Alingsås IF är på 14:e plats.

Nästa motstånd för Rosengård är Piteå. Lagen möts lördag 8 november 13.00 på LF Arena.

Rosengård–Alingsås IF 0–0

Damallsvenskan, Malmö IP

Varningar, Alingsås IF: Alexandra Roholt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 0-1-4

Alingsås IF: 0-2-3

Nästa match:

Rosengård: Piteå IF DFF, borta, 8 november