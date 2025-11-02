Poäng för Rosengård – steg åt rätt håll mot Alingsås IF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Rosengård och Alingsås IF kryssade
- Rosengård nu tolfte, Alingsås IF på 14:e plats
- Piteå blir nästa motstånd för Rosengård
Rosengård har varit i en svacka med nio förluster i rad i Damallsvenskan. Men hemma mot Alingsås IF bröts den tuffa sviten. Det blev 0–0 i matchen på Malmö IP och åtminstone en poäng för Rosengård.
Det var Rosengårds 13:e match i rad utan seger.
Rosengård–Alingsås IF – mål för mål
Rosengård har en oavgjord och fyra förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alingsås IF har två oavgjorda och tre förluster och 6–14 i målskillnad. Det här var Rosengårds fjärde oavgjorda match den här säsongen.
Med två omgångar kvar är Rosengård på tolfte plats i tabellen medan Alingsås IF är på 14:e plats.
Nästa motstånd för Rosengård är Piteå. Lagen möts lördag 8 november 13.00 på LF Arena.
Rosengård–Alingsås IF 0–0
Damallsvenskan, Malmö IP
Varningar, Alingsås IF: Alexandra Roholt.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rosengård: 0-1-4
Alingsås IF: 0-2-3
Nästa match:
Rosengård: Piteå IF DFF, borta, 8 november
Den här artikeln handlar om: