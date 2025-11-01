Poäng för Sheffield Wednesday – steg åt rätt håll mot WBA

Sheffield Wednesday har varit i en svacka med fyra förluster i rad i Championship. Men borta mot WBA bröts den tuffa sviten. Det blev 0–0 i matchen och åtminstone en poäng för Sheffield Wednesday.

WBA–Sheffield Wednesday – mål för mål

WBA har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield Wednesday har en oavgjord och fyra förluster och 2–10 i målskillnad. Det här var WBA:s tredje oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts igen 2 maj på Hillsborough Stadium.

WBA tar sig an Charlton i nästa match borta tisdag 4 november 20.45. Sheffield Wednesday möter Norwich City hemma onsdag 5 november 20.45.

WBA–Sheffield Wednesday 0–0