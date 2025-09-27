Poku och Tapsoba matchvinnare borta mot St Pauli

Bayer Leverkusen vann med 2–1 mot St Pauli

Ernest Poku matchvinnare för Bayer Leverkusen

Andra raka förlusten för St Pauli

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Bayer Leverkusen som vann matchen borta mot St Pauli i Bundesliga på lördagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Ernest Poku slog till efter 58 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Union Berlin nästa för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen tog ledningen i 25:e minuten, genom Edmond Tapsoba.

St Pauli kvitterade till 1–1 i 32:a minuten, när Hauke Wahl hittade rätt. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ernest Poku träff och avgjorde matchen.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Bayer Leverkusen är på femte plats.

Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen, då på BayArena.

I nästa match, lördag 4 oktober 15.30, har St Pauli Werder Bremen borta på Weserstadion, medan Bayer Leverkusen spelar hemma mot Union Berlin.

St Pauli–Bayer Leverkusen 1–2 (1–1)

Bundesliga, Millerntor-Stadion

Mål: 0–1 (25) Edmond Tapsoba, 1–1 (32) Hauke Wahl, 1–2 (58) Ernest Poku.

Varningar, St Pauli: Eric Smith, Abdoulie Ceesay, Joel Chima Fujita. Bayer Leverkusen: Christian Michel Kofane, Jarell Quansah, Ezequiel Fernandez, Lucas Vazquez, Loic Bade.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 2-1-2

Bayer Leverkusen: 2-2-1

Nästa match:

St Pauli: Werder Bremen, borta, 4 oktober

Bayer Leverkusen: Union Berlin, hemma, 4 oktober