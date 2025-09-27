Poku och Tapsoba matchvinnare borta mot St Pauli
- Bayer Leverkusen vann med 2–1 mot St Pauli
- Ernest Poku matchvinnare för Bayer Leverkusen
- Andra raka förlusten för St Pauli
En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Bayer Leverkusen som vann matchen borta mot St Pauli i Bundesliga på lördagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Ernest Poku slog till efter 58 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
Union Berlin nästa för Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen tog ledningen i 25:e minuten, genom Edmond Tapsoba.
St Pauli kvitterade till 1–1 i 32:a minuten, när Hauke Wahl hittade rätt. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ernest Poku träff och avgjorde matchen.
För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Bayer Leverkusen är på femte plats.
Den 14 februari tar lagen sig an varandra igen, då på BayArena.
I nästa match, lördag 4 oktober 15.30, har St Pauli Werder Bremen borta på Weserstadion, medan Bayer Leverkusen spelar hemma mot Union Berlin.
St Pauli–Bayer Leverkusen 1–2 (1–1)
Bundesliga, Millerntor-Stadion
Mål: 0–1 (25) Edmond Tapsoba, 1–1 (32) Hauke Wahl, 1–2 (58) Ernest Poku.
Varningar, St Pauli: Eric Smith, Abdoulie Ceesay, Joel Chima Fujita. Bayer Leverkusen: Christian Michel Kofane, Jarell Quansah, Ezequiel Fernandez, Lucas Vazquez, Loic Bade.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
St Pauli: 2-1-2
Bayer Leverkusen: 2-2-1
Nästa match:
St Pauli: Werder Bremen, borta, 4 oktober
Bayer Leverkusen: Union Berlin, hemma, 4 oktober
