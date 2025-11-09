Porto för tuffa för Famalicao – förlust på hemmaplan

Porto segrade – 1–0 mot Famalicao

Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

Victor Froholdt avgjorde för Porto

Famalicao räckte inte till mot Porto på hemmaplan i Primeira Liga herr. Matchen på söndagen slutade 1–0 (1–0) till Porto.

Segermålet för Porto stod Victor Froholdt för efter 36 minuter.

Porto höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Estoril nästa för Porto

Famalicao har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Porto har fyra vinster och en oavgjord och 9–2 i målskillnad. Det här var Famalicaos andra uddamålsförlust den här säsongen.

Den 3 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Famalicao är Moreirense. Lagen möts lördag 29 november 16.30.

Famalicao–Porto 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal 22 de Junho

Mål: 0–1 (36) Victor Froholdt.

Varningar, Famalicao: Rafa Soares, Gil Dias, Rodrigo Pinheiro, Tom Van De Looi, Gustavo Sa. Porto: Alberto Costa, Pablo Rosario.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Famalicao: 2-2-1

Porto: 4-1-0

Nästa match:

Famalicao: Moreirense, borta, 29 november