Porto upp i topp efter seger mot Braga
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Porto vann med 2–1 mot Braga
- Portos nionde seger på de senaste tio matcherna
- Borja Sainz avgjorde för Porto
Porto är nu serieledare i Primeira Liga herr efter seger, 2–1 (1–0), hemma mot Braga. Porto leder serien tre poäng före Sporting Lissabon. Braga ligger på sjunde plats i tabellen.
Borja Sainz blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 79 minuter.
Segern var Portos nionde på de senaste tio matcherna.
Porto–Braga – mål för mål
Rodrigo Mora gjorde 1–0 till Porto på tilläggstid i första halvlek. Direkt efter pausen gjorde Victor Gomez mål framspelad av Rodrigo Zalazar och kvitterade för Braga.
Borja Sainz gjorde det matchavgörande målet i 79:e minuten.
Det här var Portos fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bragas tredje uddamålsförlust.
Den 22 mars möts lagen återigen.
Söndag 9 november möter Porto Famalicao borta 19.00 och Braga möter Moreirense hemma 21.30.
Porto–Braga 2–1 (1–0)
Primeira Liga herr, Estádio do Dragão
Mål: 1–0 (45) Rodrigo Mora, 1–1 (51) Victor Gomez (Rodrigo Zalazar), 2–1 (79) Borja Sainz.
Varningar, Porto: Francisco Moura, Martim Fernandes, Jan Bednarek. Braga: Joao Moutinho, Gustaf Lagerbielke.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Porto: 4-1-0
Braga: 1-2-2
Nästa match:
Porto: FC Famalicao, borta, 9 november
Braga: Moreirense, hemma, 9 november
