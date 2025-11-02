Porto upp i topp efter seger mot Braga

Porto vann med 2–1 mot Braga

Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

Borja Sainz avgjorde för Porto

Porto är nu serieledare i Primeira Liga herr efter seger, 2–1 (1–0), hemma mot Braga. Porto leder serien tre poäng före Sporting Lissabon. Braga ligger på sjunde plats i tabellen.

Borja Sainz blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 79 minuter.

Segern var Portos nionde på de senaste tio matcherna.

Porto–Braga – mål för mål

Rodrigo Mora gjorde 1–0 till Porto på tilläggstid i första halvlek. Direkt efter pausen gjorde Victor Gomez mål framspelad av Rodrigo Zalazar och kvitterade för Braga.

Borja Sainz gjorde det matchavgörande målet i 79:e minuten.

Det här var Portos fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bragas tredje uddamålsförlust.

Den 22 mars möts lagen återigen.

Söndag 9 november möter Porto Famalicao borta 19.00 och Braga möter Moreirense hemma 21.30.

Porto–Braga 2–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio do Dragão

Mål: 1–0 (45) Rodrigo Mora, 1–1 (51) Victor Gomez (Rodrigo Zalazar), 2–1 (79) Borja Sainz.

Varningar, Porto: Francisco Moura, Martim Fernandes, Jan Bednarek. Braga: Joao Moutinho, Gustaf Lagerbielke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 4-1-0

Braga: 1-2-2

Nästa match:

Porto: FC Famalicao, borta, 9 november

Braga: Moreirense, hemma, 9 november