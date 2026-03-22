Porto vann mot Braga på Estadio Municipal de Braga

Porto vann med 2–1 mot Braga

Efter en mållös första halvlek avgjorde Porto matchen mot Braga i andra halvlek. Till slut vann Porto söndagens bortamatch i Primeira Liga herr med 2–1.

Seko Fofana slog till efter 80 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Det betyder att Porto gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Rodrigo Zalazar till på straff och gav Braga ledningen. I 69:e minuten slog William Gomes till och kvitterade för Porto. Seko Fofana gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. Fofana fullbordade därmed lagets vändning.

Braga stannar därmed på fjärde plats och Porto toppar fortfarande tabellen.

När lagen möttes senast vann Porto med 2–1.

I nästa match möter Braga Moreirense borta och Porto möter Famalicao hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 april 19.00.

Braga–Porto 1–2 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (53) Rodrigo Zalazar, 1–1 (69) William Gomes, 1–2 (80) Seko Fofana.

Varningar, Braga: Jean-Baptiste Gorby, Sikou Niakate, Rodrigo Zalazar, Gustaf Lagerbielke. Porto: Alan Varela, Gabriel Veiga, Pablo Rosario, Seko Fofana, Terem Moffi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 2-1-2

Porto: 4-1-0

Nästa match:

Braga: Moreirense, borta, 4 april 19.00

Porto: FC Famalicao, hemma, 4 april 19.00