Porto vann mot Rangers på Estadio do Dragao

Porto vann med 3–1 mot Rangers

Francisco Moura matchvinnare för Porto

Femte segern för Porto

Redan i första halvlek tog Porto greppet om hemmamatchen mot Rangers i Europa League. Och 3–1-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Porto–Rangers – mål för mål

Rangers gjorde första målet när Djeidi Gassama nätade efter förarbete av Findlay Curtis redan i sjätte minuten. 1–1 kom i 27:e minuten genom Rodrigo Mora. I 36:e minuten tog laget också ledningen genom Francisco Moura. Porto ökade ledningen till 3–1 i 41:a minuten.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Porto slutar på fjärde plats och Rangers på 32:a plats. Porto är klart för slutspel. Så sent som den 28 januari låg Porto på nionde plats i tabellen.

Porto–Rangers 3–1 (3–1)

Europa League, Estadio do Dragao

Mål: 0–1 (6) Djeidi Gassama (Findlay Curtis), 1–1 (27) Rodrigo Mora, 2–1 (36) Francisco Moura, 3–1 (41) Självmål.

Varningar, Rangers: Max Aarons.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 3-2-0

Rangers: 1-1-3