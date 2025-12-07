Prenumerera

Portos segerrad mot Tondela intakt

  • Seger för Porto med 2–0 mot Tondela

  • Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

  • Samu Aghehowa matchvinnare för Porto

Tondela är lite av ett drömmotstånd för Porto. På söndagen vann Porto på nytt – den här gången borta på Estádio João Cardoso. Matchen i Primeira Liga herr slutade 2–0 (0–0). Det var Portos 13:e raka seger mot Tondela.

Porto höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Porto har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Tondela–Porto – mål för mål

Efter pausen slog Samu Aghehowa till och gav Porto ledningen.

I 49:e minuten nätade William Gomes och gjorde 0–2. Det blev också matchens sista mål.

För Tondela gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Porto leder serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 april.

I nästa match möter Tondela Nacional borta på lördag 13 december 16.30. Porto möter Estrela måndag 15 december 21.45 hemma.

Tondela–Porto 0–2 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio João Cardoso

Mål: 0–1 (48) Samu Aghehowa, 0–2 (49) William Gomes.

Varningar, Tondela: Sphephelo Sithole, Tiago Manso. Porto: Francisco Moura.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-1-3

Porto: 5-0-0

Nästa match:

Tondela: CD Nacional Funchal, borta, 13 december

Porto: Estrela Amadora, hemma, 15 december

