Portos segerrad mot Tondela intakt
- Seger för Porto med 2–0 mot Tondela
- Portos nionde seger på de senaste tio matcherna
- Samu Aghehowa matchvinnare för Porto
Tondela är lite av ett drömmotstånd för Porto. På söndagen vann Porto på nytt – den här gången borta på Estádio João Cardoso. Matchen i Primeira Liga herr slutade 2–0 (0–0). Det var Portos 13:e raka seger mot Tondela.
Porto höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.
Porto har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.
Tondela–Porto – mål för mål
Efter pausen slog Samu Aghehowa till och gav Porto ledningen.
I 49:e minuten nätade William Gomes och gjorde 0–2. Det blev också matchens sista mål.
För Tondela gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Porto leder serien.
Lagen spelar mot varandra igen den 18 april.
I nästa match möter Tondela Nacional borta på lördag 13 december 16.30. Porto möter Estrela måndag 15 december 21.45 hemma.
Tondela–Porto 0–2 (0–0)
Primeira Liga herr, Estádio João Cardoso
Mål: 0–1 (48) Samu Aghehowa, 0–2 (49) William Gomes.
Varningar, Tondela: Sphephelo Sithole, Tiago Manso. Porto: Francisco Moura.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Tondela: 1-1-3
Porto: 5-0-0
Nästa match:
Tondela: CD Nacional Funchal, borta, 13 december
Porto: Estrela Amadora, hemma, 15 december
