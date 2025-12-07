Portos segerrad mot Tondela intakt

Seger för Porto med 2–0 mot Tondela

Portos nionde seger på de senaste tio matcherna

Samu Aghehowa matchvinnare för Porto

Tondela är lite av ett drömmotstånd för Porto. På söndagen vann Porto på nytt – den här gången borta på Estádio João Cardoso. Matchen i Primeira Liga herr slutade 2–0 (0–0). Det var Portos 13:e raka seger mot Tondela.

Porto höll nu nollan för tionde gången den här säsongen.

Porto har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Tondela–Porto – mål för mål

Efter pausen slog Samu Aghehowa till och gav Porto ledningen.

I 49:e minuten nätade William Gomes och gjorde 0–2. Det blev också matchens sista mål.

För Tondela gör resultatet att man nu ligger på 16:e plats i tabellen medan Porto leder serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 april.

I nästa match möter Tondela Nacional borta på lördag 13 december 16.30. Porto möter Estrela måndag 15 december 21.45 hemma.

Tondela–Porto 0–2 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio João Cardoso

Mål: 0–1 (48) Samu Aghehowa, 0–2 (49) William Gomes.

Varningar, Tondela: Sphephelo Sithole, Tiago Manso. Porto: Francisco Moura.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-1-3

Porto: 5-0-0

Nästa match:

Tondela: CD Nacional Funchal, borta, 13 december

Porto: Estrela Amadora, hemma, 15 december