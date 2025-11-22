Portsmouth är äntligen segrare igen efter vinst mot Millwall

Portsmouth segrade – 3–1 mot Millwall

Självmål matchvinnare för Portsmouth

Portsmouths fjärde seger för säsongen

Sex matcher utan seger i Championship fick räcka. På lördagen kunde Portsmouth till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Millwall, med 3–1 (1–0).

Sheffield United nästa för Portsmouth

Zak Swanson gjorde 1–0 till Portsmouth i 22:a minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 51:a minuten.

I den 67:e minuten fick Millwalls Joe Bryan rött kort och laget fick spela de sista 23 minuterna med en spelare mindre.

I den 72:a minuten reducerade Mihailo Ivanovic för Millwall. Men mer än så orkade Millwall inte med.

3–1-målet kom i matchens absoluta slutskede, med en minut kvar att spela när Jordan Lee Williams slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För hemmalaget betyder resultatet 19:e plats i tabellen. Millwall är på sjunde plats. Så sent som den 31 oktober låg Millwall på tredje plats i tabellen.

Den 21 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Portsmouth är Sheffield United. Millwall tar sig an Sheffield Wednesday hemma. Båda matcherna spelas onsdag 26 november 20.45.

Portsmouth–Millwall 3–1 (1–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 1–0 (22) Zak Swanson, 2–0 (51) Självmål, 2–1 (72) Mihailo Ivanovic, 3–1 (89) Jordan Lee Williams.

Varningar, Portsmouth: Regan Poole, Zak Swanson.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-1-3

Millwall: 1-2-2

Nästa match:

Portsmouth: Sheffield United, borta, 26 november

Millwall: Sheffield Wednesday, hemma, 26 november