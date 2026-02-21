Portsmouth besegrade Millwall – avgjorde i andra halvlek

Portsmouth-seger med 3–1 mot Millwall

John Swift avgjorde för Portsmouth

Andra raka segern för Portsmouth

Portsmouth vann hemma i Championship mot Millwall efter en stark andra halvlek. Första halvleken i lördagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Portsmouth och vann med slutade 3–1.

Wrexham nästa för Portsmouth

Första halvlek blev mållös men direkt efter pausen slog Gustavo Caballero till och gav Portsmouth ledningen. I 55:e minuten nätade John Swift på pass av Millenic Alli och gjorde 0–2. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Casper De Norre träff framspelad av Macaulay Langstaff och reducerade åt Millwall. Fler mål än så blev det inte för Millwall. Portsmouths Marlon Pack gjorde 1–3 i 67:e minuten. 1–3-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Portsmouth ligger på 19:e plats i tabellen och Millwall är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Portsmouth med 3–1.

Nästa motstånd för Millwall är Birmingham. Lagen möts onsdag 25 februari 20.45 på The Den. Portsmouth tar sig an Wrexham borta tisdag 24 februari 20.45.

Millwall–Portsmouth 1–3 (0–0)

Championship, The Den

Mål: 0–1 (46) Gustavo Caballero, 0–2 (55) John Swift (Millenic Alli), 1–2 (64) Casper De Norre (Macaulay Langstaff), 1–3 (67) Marlon Pack.

Varningar, Millwall: Tristan Crama. Portsmouth: John Swift, Millenic Alli.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 3-1-1

Portsmouth: 3-0-2

Nästa match:

Millwall: Birmingham City, hemma, 25 februari 20.45

Portsmouth: Wrexham AFC, borta, 24 februari 20.45