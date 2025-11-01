Portsmouth föll med 0–4 mot Birmingham

Birmingham segrade – 4–0 mot Portsmouth

Seung Ho Paik avgjorde för Birmingham

Tredje raka nederlaget för Portsmouth

Portsmouth förlorade på bortaplan i Championship mot Birmingham, med 0–4 (0–1).

Det här var Birminghams fjärde nolla den här säsongen.

Millwall nästa för Birmingham

Seung Ho Paik slog till redan i nionde minuten och gav Birmingham en tidig ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Tomoki Iwata och ökade ledningen för Birmingham.

I 61:a minuten slog Christoph Klarer till framspelad av Alex Cochrane och gjorde 3–0.

Keshi Anderson också 4–0 på pass av Tomoki Iwata i 88:e minuten.

Det här betyder att Birmingham nu ligger på elfte plats i tabellen och Portsmouth är på 20:e plats. Birmingham var på 17:e plats i tabellen för tolv dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 maj på Fratton Park.

Nästa motstånd för Portsmouth är Wrexham. Lagen möts onsdag 5 november 21.00 på Fratton Park.

Birmingham–Portsmouth 4–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (9) Seung Ho Paik, 2–0 (56) Tomoki Iwata, 3–0 (61) Christoph Klarer (Alex Cochrane), 4–0 (88) Keshi Anderson (Tomoki Iwata).

Varningar, Birmingham: Christoph Klarer. Portsmouth: Jordan Lee Williams, Josh Murphy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 2-1-2

Portsmouth: 1-1-3

Nästa match:

Portsmouth: Wrexham AFC, hemma, 5 november