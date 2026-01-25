Portsmouth och Southampton delade på poängen
- Oavgjort i mötet mellan Portsmouth och Southampton
- Ebou Adams kvitterade i 77:e minuten
- Portsmouth nu 21:a, Southampton på 15:e plats
Lagen delade på poängen när Portsmouth och gästande Southampton möttes i Championship, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Portsmouth–Southampton – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Leo Scienza 1–0 till Southampton i den 57:e minuten på passning från Finn Azaz. Ebou Adams kvitterade för Portsmouth med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Portsmouths nya tabellposition är 21:a plats medan Southampton är på 15:e plats. Så sent som den 25 december låg Southampton på elfte plats i tabellen.
Lördag 31 januari möter Portsmouth WBA hemma 16.00 och Southampton möter Stoke City borta 13.30.
Portsmouth–Southampton 1–1 (0–0)
Championship, Fratton Park
Mål: 0–1 (57) Leo Scienza (Finn Azaz), 1–1 (77) Ebou Adams.
Varningar, Portsmouth: Zak Swanson, Ebou Adams. Southampton: Flynn Downes.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Portsmouth: 2-2-1
Southampton: 1-2-2
Nästa match:
Portsmouth: West Bromwich Albion FC, hemma, 31 januari 16.00
Southampton: Stoke City FC, borta, 31 januari 13.30
