Portsmouth och Southampton delade på poängen

Oavgjort i mötet mellan Portsmouth och Southampton

Ebou Adams kvitterade i 77:e minuten

Portsmouth nu 21:a, Southampton på 15:e plats

Lagen delade på poängen när Portsmouth och gästande Southampton möttes i Championship, på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Portsmouth–Southampton – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Leo Scienza 1–0 till Southampton i den 57:e minuten på passning från Finn Azaz. Ebou Adams kvitterade för Portsmouth med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Portsmouths nya tabellposition är 21:a plats medan Southampton är på 15:e plats. Så sent som den 25 december låg Southampton på elfte plats i tabellen.

Lördag 31 januari möter Portsmouth WBA hemma 16.00 och Southampton möter Stoke City borta 13.30.

Portsmouth–Southampton 1–1 (0–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (57) Leo Scienza (Finn Azaz), 1–1 (77) Ebou Adams.

Varningar, Portsmouth: Zak Swanson, Ebou Adams. Southampton: Flynn Downes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 2-2-1

Southampton: 1-2-2

Nästa match:

Portsmouth: West Bromwich Albion FC, hemma, 31 januari 16.00

Southampton: Stoke City FC, borta, 31 januari 13.30