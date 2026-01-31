Portsmouth tog kommandot från start mot WBA

Portsmouth segrade – 3–0 mot WBA

Conor Chaplin matchvinnare för Portsmouth

Portsmouths åttonde seger för säsongen

Portsmouth hade greppet från start i matchen i Championship mot WBA på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (2–0) hemma på Fratton Park.

Portsmouth höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Portsmouth–WBA – mål för mål

Portsmouth startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Conor Chaplin gjorde målet på passning från Millenic Alli redan i 19:e minuten. Laget gjorde också 2–0 i 25:e minuten genom Millenic Alli efter förarbete från Andre Dozzell.

Portsmouth gjorde också 3–0 genom Ebou Adams efter förarbete av Conor Chaplin i 49:e minuten.

Det här betyder att Portsmouth nu ligger på 20:e plats i tabellen och WBA är på 21:a plats. WBA var på 17:e plats i tabellen för 31 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Portsmouth tar sig an Ipswich i nästa match hemma tisdag 3 februari 20.45. WBA möter Stoke City hemma lördag 7 februari 16.01.

Portsmouth–WBA 3–0 (2–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 1–0 (19) Conor Chaplin (Millenic Alli), 2–0 (25) Millenic Alli (Andre Dozzell), 3–0 (49) Ebou Adams (Conor Chaplin).

Varningar, WBA: Michael Johnston, Nathaniel Phillips.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 2-2-1

WBA: 0-1-4

Nästa match:

Portsmouth: Ipswich Town FC, hemma, 3 februari 20.45

WBA: Stoke City FC, hemma, 7 februari 16.01