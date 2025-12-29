Portsmouth vann mot Charlton på Fratton Park

Portsmouth-seger med 2–1 mot Charlton

Min-Hyeok Yang matchvinnare för Portsmouth

Andra raka nederlaget för Charlton

Efter en mållös första halvlek avgjorde Portsmouth matchen mot Charlton i andra halvlek. Till slut vann Portsmouth måndagens hemmamatch i Championship med 2–1.

Min-Hyeok Yang slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Portsmouth–Charlton – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Conor Shaughnessy 1–0 till Portsmouth i den 69:e minuten framspelad av Adrian Segecic.

Kvitteringen kom på stopptid när Harvey Knibbs slog till och gjorde mål för Charlton efter pass från Miles Leaburn.

Det matchavgörande målet för Portsmouth kom direkt därefter när Min-Hyeok Yang på tilläggstid gjorde 2–1.

För Portsmouth gör resultatet att laget nu ligger på 21:a plats i tabellen medan Charlton är på 20:e plats.

Nästa motstånd för Portsmouth är Bristol C. Lagen möts torsdag 1 januari 16.00 på Ashton Gate.

Portsmouth–Charlton 2–1 (0–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 1–0 (69) Conor Shaughnessy (Adrian Segecic), 1–1 (90) Harvey Knibbs (Miles Leaburn), 2–1 (90) Min-Hyeok Yang.

Varningar, Portsmouth: Regan Poole, Ibane Bowat. Charlton: Amari’i Bell, Joe Rankin-Costello.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 2-2-1

Charlton: 1-1-3

Nästa match:

Portsmouth: Bristol City FC, borta, 1 januari 16.00