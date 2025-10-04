Preston North End besegrade Charlton – avgjorde i andra halvlek

Preston North End vann med 2–0 mot Charlton

Thierry Small matchvinnare för Preston North End

Fjärde segern för Preston North End

Preston North End vann hemma i Championship mot Charlton efter en stark andra halvlek. Första halvleken i lördagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Preston North End och vann med slutade 2–0.

Preston North End–Charlton – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 67:e minuten innan Thierry Small gav Preston North End ledningen.

Daniel Jebbison ökade Preston North Ends ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Charlton är på tolfte plats.

Lagen möts på nytt på The Valley den 11 april.

Nästa motstånd för Preston North End är WBA. Lagen möts lördag 18 oktober 16.00.

Preston North End–Charlton 2–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (67) Thierry Small, 2–0 (80) Daniel Jebbison.

Varningar, Charlton: Macauley Gillesphey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 2-3-0

Charlton: 2-2-1

Nästa match:

Preston North End: West Bromwich Albion FC, borta, 18 oktober