Preston North End tog klar seger mot Sheffield Wednesday

Preston North End-seger med 3–0 mot Sheffield Wednesday

Alistair Mccann matchvinnare för Preston North End

Preston North Ends starka defensiv briljerade

Preston North End startade bra i matchen mot Sheffield Wednesday på hemmaplan på torsdagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Championship.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Preston North Ends målvakter höll nollan.

Bristol C nästa för Preston North End

Alistair Mccann gav Preston North End ledningen efter en knapp halvtimme på passning från Jamal Lewis.

Milutin Osmajic slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Ben Whiteman och ökade ledningen för Preston North End.

Lewis Dobbin gjorde också 3–0 efter förarbete från Alistair Mccann i 85:e minuten.

Preston North End har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield Wednesday har två oavgjorda och tre förluster och 3–11 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Preston med 3–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 4 januari. Då möter Preston North End Bristol C på Ashton Gate 16.00. Sheffield Wednesday tar sig an Queens Park Rangers borta 13.00.

Preston North End–Sheffield Wednesday 3–0 (1–0)

Championship, Deepdale

Mål: 1–0 (28) Alistair Mccann (Jamal Lewis), 2–0 (61) Milutin Osmajic (Ben Whiteman), 3–0 (85) Lewis Dobbin (Alistair Mccann).

Varningar, Preston North End: Jordan Storey, Milutin Osmajic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 2-2-1

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Nästa match:

Preston North End: Bristol City FC, borta, 4 januari 16.00

Sheffield Wednesday: Queens Park Rangers FC, borta, 4 januari 13.00