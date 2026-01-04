Preston North End tog kommandot från start mot Bristol C
Preston North End hade greppet från start i matchen i Championship mot Bristol C på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) borta på Ashton Gate.
Det här var Preston North Ends åttonde nolla den här säsongen.
Bristol C–Preston North End – mål för mål
Gästande Preston North End tog en tidig ledning när Lewis Dobbin gjorde målet assisterad av Jordan Thompson redan i åttonde minuten.
I 70:e minuten nätade Alfie Devine och gjorde 0–2. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Det här betyder att Bristol C nu ligger på tionde plats i tabellen och Preston North End är på fjärde plats. Bristol C har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 28 december låg laget på sjätte plats.
Nästa motstånd för Bristol C är Oxford United. Preston North End tar sig an Derby County hemma. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 16.00.
Bristol C–Preston North End 0–2 (0–1)
Championship, Ashton Gate
Mål: 0–1 (8) Lewis Dobbin (Jordan Thompson), 0–2 (70) Alfie Devine.
Varningar, Bristol C: Jason Knight. Preston North End: Jordan Storey, Jordan Thompson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 3-0-2
Preston North End: 2-2-1
Nästa match:
Bristol C: Oxford Utd, borta, 17 januari 16.00
Preston North End: Derby County FC, hemma, 17 januari 16.00
