Preston North End tog kommandot från start mot Bristol C

Preston North End vann med 2–0 mot Bristol C

Lewis Dobbin avgjorde för Preston North End

Andra raka segern för Preston North End

Preston North End hade greppet från start i matchen i Championship mot Bristol C på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) borta på Ashton Gate.

Det här var Preston North Ends åttonde nolla den här säsongen.

Bristol C–Preston North End – mål för mål

Gästande Preston North End tog en tidig ledning när Lewis Dobbin gjorde målet assisterad av Jordan Thompson redan i åttonde minuten.

I 70:e minuten nätade Alfie Devine och gjorde 0–2. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Bristol C nu ligger på tionde plats i tabellen och Preston North End är på fjärde plats. Bristol C har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 28 december låg laget på sjätte plats.

Nästa motstånd för Bristol C är Oxford United. Preston North End tar sig an Derby County hemma. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 16.00.

Bristol C–Preston North End 0–2 (0–1)

Championship, Ashton Gate

Mål: 0–1 (8) Lewis Dobbin (Jordan Thompson), 0–2 (70) Alfie Devine.

Varningar, Bristol C: Jason Knight. Preston North End: Jordan Storey, Jordan Thompson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 3-0-2

Preston North End: 2-2-1

Nästa match:

Bristol C: Oxford Utd, borta, 17 januari 16.00

Preston North End: Derby County FC, hemma, 17 januari 16.00