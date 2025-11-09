PSG besegrade Lyon och toppar nu tabellen

PSG vann med 3–2 mot Lyon

Joao Neves avgjorde för PSG

Andra raka segern för PSG

Segern mot Lyon på bortaplan innebär att PSG nu är serieledare i Ligue 1 herr, två poäng före Marseille. PSG vann med 3–2 (2–1). Lyon ligger på sjunde plats i tabellen.

Joao Neves stod för PSG:s avgörande mål på tilläggstid.

Det betyder att PSG gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Lyon–PSG – mål för mål

Warren Zaire-Emery gav PSG ledningen i 26:e minuten.

Lyon kvitterade till 1–1 efter en halvtimme genom Afonso Moreira.

PSG tog ledningen bara tre minuter senare genom Khvicha Kvaratskhelia. Direkt efter pausen gjorde Ainsley Maitland-Niles mål och kvitterade för Lyon.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Joao Neves slog till och gjorde 2–3 för PSG framspelad av Lee Kang-in.

Det här var PSG:s fjärde uddamålsseger.

Den 19 april tar lagen sig an varandra igen, då på Parc des Princes.

Nästa motstånd för PSG är Le Havre. Lagen möts lördag 22 november 21.05 på Parc des Princes.

Lyon–PSG 2–3 (1–2)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 0–1 (26) Warren Zaire-Emery, 1–1 (30) Afonso Moreira, 1–2 (33) Khvicha Kvaratskhelia, 2–2 (50) Ainsley Maitland-Niles, 2–3 (90) Joao Neves (Lee Kang-in).

Varningar, Lyon: Nicolas Tagliafico, Clinton Mata, Corentin Tolisso, Tyler Morton, Martin Satriano. PSG: Goncalo Ramos, Senny Mayulu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 1-2-2

PSG: 3-2-0

Nästa match:

PSG: AC Le Havre, hemma, 22 november