PSG ny serieledare efter 1–0 mot Auxerre

PSG vann med 1–0 mot Auxerre

PSG:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Bradley Barcola matchvinnare för PSG

PSG leder nu Ligue 1 herr efter bortaseger med 1–0 (0–0) mot Auxerre. PSG leder serien två poäng före Lens som dock har en match mindre spelad. Auxerre ligger på 17:e plats i tabellen.

Bradley Barcola stod för PSG:s avgörande mål efter 79 minuter.

PSG har därmed fem raka segrar. Auxerre däremot har fyra raka förluster.

Det här var PSG:s tionde nolla den här säsongen.

Auxerre–PSG – mål för mål

När lagen senast möttes vann PSG med 2–0.

I nästa match, söndag 1 februari möter Auxerre Toulouse borta på Stadium Municipal 17.15 medan PSG spelar borta mot Strasbourg 20.45.

Auxerre–PSG 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 0–1 (79) Bradley Barcola.

Varningar, PSG: Lucas Beraldo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 1-0-4

PSG: 5-0-0

Nästa match:

Auxerre: Toulouse FC, borta, 1 februari 17.15

PSG: RC Strasbourg Alsace, borta, 1 februari 20.45