PSG ny serieledare efter 1–0 mot Auxerre
- PSG vann med 1–0 mot Auxerre
- PSG:s åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Bradley Barcola matchvinnare för PSG
PSG leder nu Ligue 1 herr efter bortaseger med 1–0 (0–0) mot Auxerre. PSG leder serien två poäng före Lens som dock har en match mindre spelad. Auxerre ligger på 17:e plats i tabellen.
Bradley Barcola stod för PSG:s avgörande mål efter 79 minuter.
PSG har därmed fem raka segrar. Auxerre däremot har fyra raka förluster.
Det här var PSG:s tionde nolla den här säsongen.
Auxerre–PSG – mål för mål
När lagen senast möttes vann PSG med 2–0.
I nästa match, söndag 1 februari möter Auxerre Toulouse borta på Stadium Municipal 17.15 medan PSG spelar borta mot Strasbourg 20.45.
Auxerre–PSG 0–1 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps
Mål: 0–1 (79) Bradley Barcola.
Varningar, PSG: Lucas Beraldo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Auxerre: 1-0-4
PSG: 5-0-0
Nästa match:
Auxerre: Toulouse FC, borta, 1 februari 17.15
PSG: RC Strasbourg Alsace, borta, 1 februari 20.45
