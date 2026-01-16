PSG ny serieledare efter seger mot Lille
- PSG-seger med 3–0 mot Lille
- PSG:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Ousmane Dembele gjorde två mål för PSG
Segern mot Lille på hemmaplan innebär att PSG nu är serieledare i Ligue 1 herr, två poäng före Lens. Lens har dock en match mindre spelad. PSG vann med 3–0 (1–0). Lille ligger på fjärde plats i tabellen.
Det här var nionde gången den här säsongen som PSG:s målvakter höll nollan.
Därmed har PSG vunnit fyra matcher i rad i Ligue 1 herr och har fem raka segrar på hemmaplan.
PSG gjorde första målet när Ousmane Dembele gjorde målet redan i 13:e minuten.
Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Ousmane Dembele träff återigen på pass av Desire Doue och ökade ledningen för PSG. Till slut kom också 3–0 genom Bradley Barcola i 90:e minuten.
PSG tar sig an Auxerre i nästa match borta fredag 23 januari 20.00. Lille möter Strasbourg hemma söndag 25 januari 20.45.
PSG–Lille 3–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Parc des Princes
Mål: 1–0 (13) Ousmane Dembele, 2–0 (64) Ousmane Dembele (Desire Doue), 3–0 (90) Bradley Barcola.
Varningar, Lille: Hakon Arnar Haraldsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
PSG: 4-0-1
Lille: 3-0-2
Nästa match:
PSG: Auxerre, borta, 23 januari 20.00
Lille: RC Strasbourg Alsace, hemma, 25 januari 20.45
