PSG ny serieledare efter seger mot Lille

PSG-seger med 3–0 mot Lille

PSG:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ousmane Dembele gjorde två mål för PSG

Segern mot Lille på hemmaplan innebär att PSG nu är serieledare i Ligue 1 herr, två poäng före Lens. Lens har dock en match mindre spelad. PSG vann med 3–0 (1–0). Lille ligger på fjärde plats i tabellen.

Det här var nionde gången den här säsongen som PSG:s målvakter höll nollan.

Därmed har PSG vunnit fyra matcher i rad i Ligue 1 herr och har fem raka segrar på hemmaplan.

PSG gjorde första målet när Ousmane Dembele gjorde målet redan i 13:e minuten.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Ousmane Dembele träff återigen på pass av Desire Doue och ökade ledningen för PSG. Till slut kom också 3–0 genom Bradley Barcola i 90:e minuten.

PSG tar sig an Auxerre i nästa match borta fredag 23 januari 20.00. Lille möter Strasbourg hemma söndag 25 januari 20.45.

PSG–Lille 3–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (13) Ousmane Dembele, 2–0 (64) Ousmane Dembele (Desire Doue), 3–0 (90) Bradley Barcola.

Varningar, Lille: Hakon Arnar Haraldsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 4-0-1

Lille: 3-0-2

Nästa match:

PSG: Auxerre, borta, 23 januari 20.00

Lille: RC Strasbourg Alsace, hemma, 25 januari 20.45