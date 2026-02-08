PSG ny serieledare efter seger mot Marseille

Seger för PSG med 5–0 mot Marseille

PSG:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Ousmane Dembele gjorde två mål för PSG

Det blev 5–0 (2–0) hemma för PSG mot Marseille i söndagens match. Därmed är laget serieledare i Ligue 1 herr, två poäng före Lens, efter 21 spelade matcher. Marseille ligger på fjärde plats i tabellen.

Det här var elfte gången den här säsongen som PSG:s målvakter höll nollan.

Det här innebär att PSG nu har sju segrar i följd i Ligue 1 herr.

Ousmane Dembele slog till efter förarbete av Nuno Mendes redan i tolfte minuten och gav PSG ledningen. Laget gjorde 2–0 när Ousmane Dembele återigen slog till assisterad av Senny Mayulu i 37:e minuten.

PSG ökade ledningen till 3–0 i 64:e minuten. I 66:e minuten slog Khvicha Kvaratskhelia till framspelad av Ousmane Dembele och gjorde 4–0. Till slut kom också 5–0 genom Kang-In Lee i 74:e minuten.

PSG:s Ousmane Dembele stod för två mål och ett assist.

Säsongens första möte lagen emellan vann Marseille med 1–0.

Fredag 13 februari 19.00 spelar PSG borta mot Rennes. Marseille möter Strasbourg hemma på Stade Orange Velodrome lördag 14 februari 17.00.

PSG–Marseille 5–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (12) Ousmane Dembele (Nuno Mendes), 2–0 (37) Ousmane Dembele (Senny Mayulu), 3–0 (64) Självmål, 4–0 (66) Khvicha Kvaratskhelia (Ousmane Dembele), 5–0 (74) Kang-In Lee.

Varningar, PSG: Vitinha, Warren Zaire-Emery. Marseille: Leonardo Balerdi, Emerson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 5-0-0

Marseille: 2-1-2

Nästa match:

PSG: Stade Rennais FC, borta, 13 februari 19.00

Marseille: RC Strasbourg Alsace, hemma, 14 februari 17.00