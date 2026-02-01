PSG ny serieledare efter seger mot Strasbourg

PSG-seger med 2–1 mot Strasbourg

PSG:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Nuno Mendes avgjorde för PSG

PSG är ny serieledare i Ligue 1 herr efter bortaseger med 2–1 (1–1) mot Strasbourg. PSG leder serien två poäng före Lens. Strasbourg ligger på sjunde plats i tabellen.

Nuno Mendes blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 81 minuter.

Därmed har PSG vunnit sex matcher i rad i Ligue 1 herr.

Marseille nästa för PSG

Senny Mayulu gav PSG ledningen i 22:a minuten. Strasbourg kvitterade till 1–1 i 27:e minuten när Guela Doue fick träff efter pass från Ben Chilwell.

I den 74:e minuten fick PSG:s Achraf Hakimi rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista 16 minuterna. Nuno Mendes såg till att PSG avgjorde matchen med nio minuter kvar att spela.

Söndag 8 februari möter Strasbourg Le Havre borta 17.15 och PSG möter Marseille hemma 20.45.

Strasbourg–PSG 1–2 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 0–1 (22) Senny Mayulu, 1–1 (27) Guela Doue (Ben Chilwell), 1–2 (81) Nuno Mendes.

Utvisningar, PSG: Achraf Hakimi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 2-2-1

PSG: 5-0-0

Nästa match:

Strasbourg: AC Le Havre, borta, 8 februari 17.15

PSG: Olympique Marseille, hemma, 8 februari 20.45