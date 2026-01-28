PSG och Newcastle delade på poängen

Oavgjort i mötet mellan PSG och Newcastle

Joseph Willock kvitterade i 45:e minuten

PSG nu elfte, Newcastle på tolfte plats

PSG och Newcastle fick en poäng var i mötet i Champions League på Parc des Princes. Matchen slutade 1–1 (1–1).

PSG–Newcastle – mål för mål

Vitinha slog till assisterad av Khvicha Kvaratskhelia redan i åttonde minuten och gav PSG en tidig ledning. Målet var Vitinhas femte i Champions League.

Newcastle kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Joseph Willock på passning från Daniel Burn. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att PSG slutar på elfte plats och Newcastle på tolfte plats. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt.

PSG–Newcastle 1–1 (1–1)

Champions League, Parc des Princes

Mål: 1–0 (8) Vitinha (Khvicha Kvaratskhelia), 1–1 (45) Joseph Willock (Daniel Burn).

Varningar, Newcastle: Anthony Elanga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 1-2-2

Newcastle: 2-2-1