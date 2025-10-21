PSG tog klar seger mot Bayer Leverkusen

Seger för PSG med 7–2 mot Bayer Leverkusen

Desire Doue gjorde två mål för PSG

Khvicha Kvaratskhelia avgjorde för PSG

PSG vann klart när laget mötte Bayer Leverkusen på bortaplan i Champions League. Slutresultatet blev hela 7–2 (4–1).

PSG:s Desire Doue tvåmålsskytt

Willian Pacho slog till redan i sjunde minuten och gav gästande PSG en tidig ledning.

I den 33:e minuten fick Bayer Leverkusens Robert Andrich rött kort.

PSG åkte på en utvisning i den 37:e minuten när Illia Zabarnyi fick lämna planen.

Bayer Leverkusen kvitterade till 1–1 i 38:e minuten genom Aleix Garcia på straff.

PSG tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Desire Doue.

Laget ökade ledningen till 1–3 bara tre minuter senare genom Khvicha Kvaratskhelia.

En minut senare var det Desire Doue som såg till att PSG ökade ledningen på nytt, till 1–4. Direkt efter pausen ökade Nuno Mendes PSG:s ledning.

I 54:e minuten slog Aleix Garcia till återigen och reducerade åt Bayer Leverkusen. Fler mål än så blev det inte för Bayer Leverkusen.

PSG:s Ousmane Dembele gjorde 2–6 i 66:e minuten.

2–7-målet kom på stopptid när Vitinha slog till och gjorde mål. 2–7-målet blev matchens sista.

Bayer Leverkusen ligger på 27:e plats i tabellen efter matchen medan PSG ligger på första plats.

Onsdag 5 november 21.00 spelar Bayer Leverkusen borta mot Benfica. PSG möter Bayern München hemma på Parc des Princes tisdag 4 november 21.00.

Bayer Leverkusen–PSG 2–7 (1–4)

Champions League, BayArena

Mål: 0–1 (7) Willian Pacho, 1–1 (38) Aleix Garcia, 1–2 (41) Desire Doue, 1–3 (44) Khvicha Kvaratskhelia, 1–4 (45) Desire Doue, 1–5 (50) Nuno Mendes, 2–5 (54) Aleix Garcia, 2–6 (66) Ousmane Dembele, 2–7 (90) Vitinha.

Varningar, Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba, Claudio Echeverri.

Utvisningar, Bayer Leverkusen: Robert Andrich. PSG: Illia Zabarnyi.

Nästa match:

Bayer Leverkusen: SL Benfica, borta, 5 november

PSG: Bayern München, hemma, 4 november