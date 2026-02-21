PSG upp i topp efter seger mot Metz

Seger för PSG med 3–0 mot Metz

PSG:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Desire Doue matchvinnare för PSG

PSG leder nu Ligue 1 herr efter hemmaseger med 3–0 (2–0) mot Metz. PSG leder serien två poäng före Lens. Metz ligger på 18:e plats i tabellen.

Det var PSG:s 17:e raka seger mot Metz.

Det här var tolfte gången den här säsongen som PSG:s målvakter höll nollan.

Le Havre nästa för PSG

Desire Doue gjorde 1–0 till PSG efter bara tre minuter. PSG ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Bradley Barcola efter pass från Goncalo Ramos.

I 77:e minuten gjorde Goncalo Ramos också 3–0.

PSG har fyra segrar och en förlust och 12–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Metz har en oavgjord och fyra förluster och 3–12 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann PSG med 3–2.

Nästa motstånd för PSG är Le Havre. Lagen möts lördag 28 februari 21.05 på Stade Oceane.

PSG–Metz 3–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (3) Desire Doue, 2–0 (45) Bradley Barcola (Goncalo Ramos), 3–0 (77) Goncalo Ramos.

Varningar, Metz: Boubacar Traore, Jean-Philippe Gbamin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 4-0-1

Metz: 0-1-4

Nästa match:

PSG: AC Le Havre, borta, 28 februari 21.05