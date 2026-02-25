PSG vidare till åttondelsfinal

PSG är vinnare totalt i 16-delsfinal i Champions League mot Monaco. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–2, vilket betyder att PSG står som segrare med totala resultatet 5–4.

PSG–Monaco – mål för mål

Monaco gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Maghnes Akliouche.

Med en halvtimme kvar att spela fick Marquinhos träff och kvitterade för PSG. PSG gjorde också 2–1 i 66:e minuten när Khvicha Kvaratskhelia slog till. Kvitteringen kom på stopptid när Jordan Teze slog till och gjorde mål för Monaco. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

PSG–Monaco 2–2 (0–1), 5–4 totalt

16-delsfinal i Champions League, Parc des Princes

Mål: 0–1 (45) Maghnes Akliouche, 1–1 (60) Marquinhos, 2–1 (66) Khvicha Kvaratskhelia, 2–2 (90) Jordan Teze.

Varningar, PSG: Matvey Safonov. Monaco: Vanderson, Denis Zakaria, Mamadou Coulibaly, Sebastien Pocognoli, Samuel Nibombe.