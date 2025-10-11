Qviding tog kommandot från start mot HBK

Qviding vann med 4–2 mot HBK

Qviding hade greppet från start i matchen i division 1 södra dam mot HBK på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 4–2 (1–0) hemma på Valhalla.

– En härlig seger så klart, andra halvlek så fick motståndarna en pang start redan efter två minuter så kvittade de, då hade de ett momentum och hade ett vist tryck på oss. Då och då är det ett ställningskrig vem gör nästa mål. Vi gör det och de måste anfall med mer folk och tappar de och vi kan för ställa om snabbt och gå som segrande, tyckte Qvidings tränare Joakim Carlsson, efter matchen.

HBK:s huvudtränare André Johansson kommenterade matchen:

– Extremt tungt så klart, inte alls vad vi såg framför oss när vi åkte upp. Vi har väl kontroll på större delen av matchen men vi släpper in ett billigt 1–0-mål, känslan är väldigt bra när vi kvitterar i början på andra och skapar lite lägen för att ta ledningen. Men istället tappar vi fokus vid en hörna och deras spelare får iväg en fin träff upp i krysset. Därifrån sen sista 20 släpper vi två billiga mål till när vi går framåt. Vi får deppa rejält i helgen för att sedan komma igen och förhoppningsvis att vi har ett resultat inför sista där vi på egen hand kan säkra kontraktet vid vinst.

Älmhult nästa för Qviding

Stella Andersson, Alva Lindh, Hedvig Pettersson och Caroline Wasenius nätade för hemmalaget medan Nicolina Svensson blev tvåmålsskytt för gästerna.

Med en omgång kvar är Qviding på elfte plats i tabellen medan HBK är på tolfte plats.

Nästa motstånd för Qviding är Älmhult. HBK tar sig an Vellinge hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 14.00.