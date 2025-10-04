Qviding vann med 5–1 mot Vellinge

Qviding-seger med 5–1 mot Vellinge

Seger nummer 6 för Qviding

Qviding nu elfte, Vellinge på tredje plats

Qviding tog ledningen mot Vellinge på hemmaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 3–0-ledningen och matchen i division 1 södra dam på lördagen slutade 5–1.

– Vi gör en bra match från start och tycker att vi tar tag i taktpinnen från början. Vi jobbar hårt i vår höga press och det ger utdelning vi leder med 3–0 i halvtid. Andra halvlek så sätter de press på oss och vi får slå lite längre bollar. De får lite mer att säga till om men jag tycker att vi hanterar det bra och får utdelning med två nya mål, kommenterade Qvidings tränare Joakim Carlsson.

Vellinges huvudtränare Roger Nilsson om matchen:

– Det var inte mycket som stämde i dag för vår del och ett betydligt hungrigare Qviding kunde ta en rättvis seger.

Qviding–Vellinge – mål för mål

Målgörare för Qviding var Ebba Lundberg, Hedvig Pettersson, Hanna Rahm och Victoria Uppman medan Vellinges mål gjordes av Elin Svensson. Ett av Qvidings mål var ett självmål.

Med två omgångar kvar är Qviding på elfte plats i tabellen medan Vellinge är på tredje plats.

Qviding tar sig an HBK i nästa match hemma lördag 11 oktober 16.00. Vellinge möter Eskilsminne hemma söndag 12 oktober 13.00.