Rafael Leao räddade poäng när Milan kryssade mot Como

Milan och Como kryssade

Rafael Leao kvitterade i 64:e minuten

Milan nu andra, Como på sjätte plats

I halvtid ledde Como matchen på bortaplan i Serie A mot Milan med 1–0 efter mål av Nico Paz. Men i andra halvlek jobbade sig Milan in i matchen och kvitterade genom Rafael Leao efter 64 minuters spel. Matchen slutade 1–1.

Det innebär 24:e matchen i rad utan förlust för Milan.

Milan–Como – mål för mål

Como tog ledningen i 32:a minuten genom Nico Paz.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Rafael Leao framspelad av Ardon Jashari och kvitterade för Milan. 1–1-målet blev matchens sista. I den 81:a minuten fick Milan Massimiliano Allegri utvisad och under de sista nio minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

För Como gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Milan är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Milan med 3–1.

Söndag 22 februari 18.00 spelar Milan hemma mot Parma. Como möter Juventus borta på Allianz Stadium lördag 21 februari 15.00.

Milan–Como 1–1 (0–1)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 0–1 (32) Nico Paz, 1–1 (64) Rafael Leao (Ardon Jashari).

Varningar, Milan: Rafael Leao, Alexis Saelemaekers. Como: Sergi Roberto, Nico Paz, Jacobo Ramon, Jean Butez.

Utvisningar, Milan: Massimiliano Allegri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 3-2-0

Como: 2-2-1

Nästa match:

Milan: Parma, hemma, 22 februari 18.00

Como: Juventus, borta, 21 februari 15.00