Randy Nteka målskytt när Rayo Vallecano sänkte Elche
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Rayo Vallecano segrade – 1–0 mot Elche
- Randy Nteka avgjorde för Rayo Vallecano
- Rayo Vallecanos åttonde seger för säsongen
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Rayo Vallecano vann med 1–0 (0–0) hemma mot Elche i La Liga.
Rayo Vallecano höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.
Rayo Vallecano–Elche – mål för mål
Rayo Vallecano har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–10 i målskillnad.
Rayo Vallecano ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Elche är på 17:e plats.
Lagens första möte för säsongen vann Elche med 4–0.
Rayo Vallecano tar sig an Mallorca i nästa match borta söndag 12 april 16.15. Elche möter Valencia hemma lördag 11 april 16.15.
Rayo Vallecano–Elche 1–0 (0–0)
La Liga, Campo de Futbol de Vallecas
Mål: 1–0 (74) Randy Nteka.
Varningar, Elche: Pedro Bigas, Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rayo Vallecano: 2-2-1
Elche: 1-1-3
Nästa match:
Rayo Vallecano: Mallorca, borta, 12 april 16.15
Elche: Valencia, hemma, 11 april 16.15
Den här artikeln handlar om: