Randy Nteka målskytt när Rayo Vallecano sänkte Elche

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Rayo Vallecano vann med 1–0 (0–0) hemma mot Elche i La Liga.

Rayo Vallecano höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Rayo Vallecano–Elche – mål för mål

Rayo Vallecano har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–10 i målskillnad.

Rayo Vallecano ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Elche är på 17:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Elche med 4–0.

Rayo Vallecano tar sig an Mallorca i nästa match borta söndag 12 april 16.15. Elche möter Valencia hemma lördag 11 april 16.15.

Rayo Vallecano–Elche 1–0 (0–0)

La Liga, Campo de Futbol de Vallecas

Mål: 1–0 (74) Randy Nteka.

Varningar, Elche: Pedro Bigas, Rafa Mir, Alvaro Rodriguez.

