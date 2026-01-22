Rangers tog första segern för säsongen

Rangers vann med 1–0 mot Ludogorets

Mohamed Diomande avgjorde för Rangers

Rangers höll tätt bakåt

Rangers har haft en tung start i Europa League den här säsongen, men efter sju spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot Ludogorets. Rangers vann med 1–0 (1–0).

Mohamed Diomande stod för Rangers avgörande mål efter 33 minuter.

Rangers–Ludogorets – mål för mål

Båda lagen har nu en seger, en oavgjord och tre förluster på de senaste fem matcherna, Rangers med 3–8 och Ludogorets med 9–12 i målskillnad.

Rangers möter Porto i nästa match borta torsdag 29 januari 21.00. Ludogorets möter samma dag Niza hemma.

Rangers–Ludogorets 1–0 (1–0)

Europa League, Ibrox Stadium

Mål: 1–0 (33) Mohamed Diomande (Thelo Aasgaard).

Varningar, Rangers: Nicolas Raskin, Findlay Curtis, Max Aarons, Mikey Moore, Emmanuel Fernandez, Youssef Chermiti. Ludogorets: Hendrik Bonmann.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rangers: 1-1-3

Ludogorets: 1-1-3

Nästa match:

Rangers: FC Porto, borta, 29 januari 21.00

Ludogorets: Nice, hemma, 29 januari 21.00