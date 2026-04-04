Ransford Koenigsdoerffers mål gav poäng för Hamburg mot Augsburg

Augsburgs Arthur Chaves gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Hamburg i Bundesliga. I andra halvlek kvitterade Hamburg genom Ransford Koenigsdoerffer med 29 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Augsburg.

Hamburg–Augsburg – mål för mål

Arthur Chaves gjorde 1–0 till Augsburg i 23:e minuten.

Ransford Koenigsdoerffer slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Robert Glatzel och kvitterade för Hamburg. Det fastställde slutresultatet till 1–1. I den 64:e minuten fick Hamburg Miro Muheim utvisad och laget fick spela de sista 26 minuterna med en spelare mindre.

Hamburgs nya tabellposition är elfte plats medan Augsburg är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Augsburg med 1–0.

Hamburg tar sig an VfB Stuttgart i nästa match borta söndag 12 april 17.30. Augsburg möter Hoffenheim hemma fredag 10 april 20.30.

Hamburg–Augsburg 1–1 (0–1)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 0–1 (23) Arthur Chaves, 1–1 (61) Ransford Koenigsdoerffer (Robert Glatzel).

Varningar, Hamburg: Jordan Torunarigha, Philip Otele. Augsburg: Keven Schlotterbeck, Cedric Zesiger, Fabian Rieder.

Utvisningar, Hamburg: Miro Muheim.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 1-2-2

Augsburg: 1-1-3

