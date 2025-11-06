Rapid Wien besegrades på hemmaplan av Uni Craiova
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Uni Craiova med 1–0 mot Rapid Wien
- Oleksandr Romanchuk avgjorde för Uni Craiova
- Tredje raka förlusten för Rapid Wien
Rapid Wien räckte inte till mot Uni Craiova på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (1–0) till Uni Craiova.
Oleksandr Romanchuk blev matchhjälte efter 37 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Rapid Wien–Uni Craiova – mål för mål
Det här betyder att Rapid Wien nu ligger på 36:e och sista plats i tabellen och Uni Craiova är på 21:a plats.
Nästa motstånd för Rapid Wien är Rakow. Lagen möts torsdag 27 november 18.45 på Zaglebiowski Park Sportowy.
Rapid Wien–Uni Craiova 0–1 (0–1)
Conference League herr, Allianz Stadion
Mål: 0–1 (37) Oleksandr Romanchuk (Carlos Mora).
Varningar, Rapid Wien: Ercan Kara, Matthias Seidl, Nikolaus Wurmbrand, Tobias Fjeld Gulliksen, Kouadio Ange Ahoussou. Uni Craiova: Carlos Mora, Samuel Teles, Adrian Rus.
Nästa match:
Rapid Wien: Rakow, borta, 27 november
Den här artikeln handlar om: