Rapid Wien besegrades på hemmaplan av Uni Craiova

  • Seger för Uni Craiova med 1–0 mot Rapid Wien

  • Oleksandr Romanchuk avgjorde för Uni Craiova

  • Tredje raka förlusten för Rapid Wien

Rapid Wien räckte inte till mot Uni Craiova på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (1–0) till Uni Craiova.

Oleksandr Romanchuk blev matchhjälte efter 37 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Rapid Wien–Uni Craiova – mål för mål

Det här betyder att Rapid Wien nu ligger på 36:e och sista plats i tabellen och Uni Craiova är på 21:a plats.

Nästa motstånd för Rapid Wien är Rakow. Lagen möts torsdag 27 november 18.45 på Zaglebiowski Park Sportowy.

Rapid Wien–Uni Craiova 0–1 (0–1)

Conference League herr, Allianz Stadion

Mål: 0–1 (37) Oleksandr Romanchuk (Carlos Mora).

Varningar, Rapid Wien: Ercan Kara, Matthias Seidl, Nikolaus Wurmbrand, Tobias Fjeld Gulliksen, Kouadio Ange Ahoussou. Uni Craiova: Carlos Mora, Samuel Teles, Adrian Rus.

Nästa match:

Rapid Wien: Rakow, borta, 27 november

