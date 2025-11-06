Rapid Wien besegrades på hemmaplan av Uni Craiova

Seger för Uni Craiova med 1–0 mot Rapid Wien

Oleksandr Romanchuk avgjorde för Uni Craiova

Tredje raka förlusten för Rapid Wien

Rapid Wien räckte inte till mot Uni Craiova på hemmaplan i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (1–0) till Uni Craiova.

Oleksandr Romanchuk blev matchhjälte efter 37 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Rapid Wien–Uni Craiova – mål för mål

Det här betyder att Rapid Wien nu ligger på 36:e och sista plats i tabellen och Uni Craiova är på 21:a plats.

Nästa motstånd för Rapid Wien är Rakow. Lagen möts torsdag 27 november 18.45 på Zaglebiowski Park Sportowy.

Rapid Wien–Uni Craiova 0–1 (0–1)

Conference League herr, Allianz Stadion

Mål: 0–1 (37) Oleksandr Romanchuk (Carlos Mora).

Varningar, Rapid Wien: Ercan Kara, Matthias Seidl, Nikolaus Wurmbrand, Tobias Fjeld Gulliksen, Kouadio Ange Ahoussou. Uni Craiova: Carlos Mora, Samuel Teles, Adrian Rus.

Nästa match:

Rapid Wien: Rakow, borta, 27 november