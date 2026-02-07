Rasmus Höjlund tvåmålsskytt när Napoli vann mot Genoa

Napoli-seger med 3–2 mot Genoa

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Rasmus Höjlund tvåmålsskytt för Napoli

Det blev Napoli som vann matchen borta mot Genoa i Serie A på lördagen. 2–3 (1–2) slutade matchen.

Rasmus Höjlund slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Napolis Rasmus Höjlund tvåmålsskytt

Genoa började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Ruslan Malinovsky till på straff. Napoli kvitterade till 1–1 i 20:e minuten när Rasmus Höjlund slog till. 1–2 kom i 21:a minuten när Scott McTominay fick träff.

Lorenzo Colombo slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Genoa. Målet var Lorenzo Colombos femte i Serie A.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Rasmus Höjlund återigen slog till och gjorde mål på straff för Napoli.

Lagens första möte för säsongen vann Napoli med 2–1.

Genoa tar sig an Cremonese i nästa match borta söndag 15 februari 15.00. Napoli möter samma dag 20.45 Roma hemma.

Genoa–Napoli 2–3 (1–2)

Serie A, Stadio Luigi Ferraris

Mål: 1–0 (3) Ruslan Malinovsky, 1–1 (20) Rasmus Höjlund, 1–2 (21) Scott McTominay, 2–2 (57) Lorenzo Colombo, 2–3 (90) Rasmus Höjlund.

Varningar, Genoa: Johan Vasquez, Alessandro Marcandalli. Napoli: Juan Jesus, Alex Meret, Leonardo Spinazzola.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 2-1-2

Napoli: 3-1-1

Nästa match:

Genoa: Cremonese, borta, 15 februari 15.00

Napoli: Roma, hemma, 15 februari 20.45